Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 1 Tutuklama

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 1 Tutuklama

31 dakika önce

ÇANAKKALE'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu 1 Tutuklama, System.String[]
ÇANAKKALE'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, son 12 gün içinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan 1 şüpheli; 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan da 1'i çocuk, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 128,70 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,20 gram plaka esrar, 17,74 gram kubar esrar, 83 ilaç ve 1510 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' şüphelisi mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:22 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel
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