Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 plakalı bir aracı durdurdu. A.S. isimli şahsı aşağıya indirerek üzerini arayan ekipler, şeffaf poşet içerisinde 25 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S., ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE