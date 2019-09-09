Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.


30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 8 şüpheli ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 9,66 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 48,52 gram skunk maddesi ele geçirldi ve tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı
Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı Arkadaşlarının ifadesi ile dolandırıcılık yapan abla-kardeş hapsi boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:22:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]