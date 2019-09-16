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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

1 saat önce

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.


6 Ağustos-13 Ağustos tarihleri arasında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 3,71 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 gram esrar ve 0,91 gram kokain maddesi ele geçirildi ve tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:44 Kaynak: İHA
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