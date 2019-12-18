Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.


9 Aralık-15 Aralık tarihleri arasında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan da 1 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde şüphelilerden 25,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,91 gram kokain ve 1 adet ecstasy hap ele geçirilerek, tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Ceren'in katilinin kaldığı inşaatta uyuşturucu etkili uçucu madde bulunmuş Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:23 Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı - Son Dakika Haber
18:12 INTERPOL, denizleri kirletenlere savaş açtı: 61 ülkede 17 bin denetleme gerçekleştirildi - Son Dakika Haber
18:12 Almanya eş cinsellere yönelik her tür 'terapi'yi yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika Haber
18:12 Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
18:08 Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika Haber
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Son Dakika Haber
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:28:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]