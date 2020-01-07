Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen son operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen son operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 31 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 19 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 23,43 gram bonzai, 0,35 gram metamfetamin, 0,18 gram Afyon sakızı ve 17 adet ecstasy hap ele geçirildi. - ÇANAKKALE
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