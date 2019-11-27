Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
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