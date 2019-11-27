Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yapan ve tüketen şahıslara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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