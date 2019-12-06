Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



4 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde, Biga'ya bağlı Arnavutdere mevkii Geyikkırı köyü ormanlık arazi kesiminde yapılan operasyonda, toplam 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmişti. Olay ile ilgili olarak bugüne kadar 5 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.



Bu olayın devamında yapılan araştırmalar neticesinde, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.İ. ve S.S.O. isimli şahısların yakalanması ve suça konu delillerin ele geçirilmesi maksadıyla, önceki gün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 farklı adrese yapılan operasyonlarda S.İ. ve S.S.O. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda ise 8 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler el konularak muhafaza altına alındı. S.İ. ve S.S.O. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. - ÇANAKKALE