Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga- Çan karayolu üzerinde yaya olarak giden 2 kişinin üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, M.E.G. ve C.G.'ye üst araması yaptı. Aramada, 5 ecstasy hap, 10 gram skunk ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Rokel' ile yapılan aramalarda ise, 8 ecstasy hap, 6 parça halinde satışa hazır 25 gram skunk, 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.E.G. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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