Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga- Çan karayolu üzerinde yaya olarak giden 2 kişinin üzerinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, M.E.G. ve C.G.'ye üst araması yaptı. Aramada, 5 ecstasy hap, 10 gram skunk ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği 'Rokel' ile yapılan aramalarda ise, 8 ecstasy hap, 6 parça halinde satışa hazır 25 gram skunk, 1 esrar içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.E.G. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.