Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 311 kök kenevir bitkisi ile 80 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarının ardından Biga'daki 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 311 kök kenevir bitkisi ile 80 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda H.Ö. ve A.Y. gözaltına alındı.Ele geçirilen kenevir bitkileri ile tohumlar imha edilirken, gözaltına alınan şüpheli H.Ö. karakolda ifadesi alındıktan sonra, A.Y. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.