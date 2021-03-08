Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.03.2021 23:30
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu ilçesine bağlı Diriköy mevkiinde düzenlenen operasyonda, H.B. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 169 ecstasy maddesi, 97,19 gram metamfetamin ve içme aparatı, 13 parça 32,7 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9,04 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gelibolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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