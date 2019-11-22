Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen operasyon sonucu 2 şüpheli yakalandı.


4 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde, Biga'ya bağlı Arnavutdere mevkii Geyikkırı köyü ormanlık arazi kesiminde yapılan operasyonda, toplam 138 kilogram kubar esrar ele geçirilmesi ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, V.B. ve Y.U. isimli şahıslara ulaşıldı. V.B. ve Y.U. isimli şahısların yakalanması ve suça konu delillerin ele geçirilmesi maksadıyla, Bursa'nın Karacabey ilçesi ve Çanakkale'nin Biga ilçesine eş zamanlı operasyon planlandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde Y.U. isimli şahıs Biga ilçesinde, V.B. isimli şahıs ise Karacabey'de yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 1 kilo kıyılmış tütün, 400 adet dolu makaron ve 4 adet manuel tütün sarma makinesi ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Y.U., V.B. isimli şahıslar ise bugün adliyeye çıkarılacak. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]