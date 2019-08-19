Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

1 saat önce

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.

9 Ağustos-16 Ağustos tarihleri arasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 7 şüpheli ve '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 8,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 156 kök kenevir, 1 adet otomatik tüfek ve 1 adet tek kırma tüfek ele geçirilerek bütün maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor
Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı! Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:55:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]