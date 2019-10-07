Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.



27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 26 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan da 2 şahıs gözaltına alındı. "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 1 şüpheli ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan da 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararı uygulandı.



Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 132,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,67 gram esrar ve 134 adet ecstasy hap maddesi ve 3 bin 165 lira para ele geçirildi, tüm maddelere ve paraya el konuldu. - ÇANAKKALE