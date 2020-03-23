Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16- 22 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 775,84 gram bonzai, 26,32 gram metamfetamin, 0,34 gram esrar, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 2 kişinin adli işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE