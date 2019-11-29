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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, Biga'nın Selvi köyü ile Kozçeşme köyündeki iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu arama köpeği Roket ile yapılan aramalarda 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve esrar içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. A.B., A.A. ve S.T. gözaltına alındı.


Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
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