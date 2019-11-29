Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarmanın uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu, Biga'nın Selvi köyü ile Kozçeşme köyündeki iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Harekete geçen ekiplerin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu arama köpeği Roket ile yapılan aramalarda 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve esrar içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. A.B., A.A. ve S.T. gözaltına alındı.
Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak