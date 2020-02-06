Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12,67 gram sentetik uyuşturucu, 5 aparat ve suçtan elde edildiği düşünülen 190 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:20 Kaynak: DHA
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