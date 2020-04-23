Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda eğlence mekanlarında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda eğlence mekanlarında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale'deki eğlence mekanlarında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çeteye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si kadın olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; esrar, kubar ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan zanlılardan adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kadın zanlılardan biri gazetecilere küfür ederken, diğerinin rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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