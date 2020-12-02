Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri operasyon neticesinde 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; 1,26 gr Metamfetamin, 30 gr Esrar ve 184,87 gr Sentetik Cannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'sinin işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE