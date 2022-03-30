Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

30.03.2022 16:27
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan evlerde narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 24 gram Afgan macunu, 79 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Operasyonu, Ezine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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