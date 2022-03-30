Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan evlerde narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 24 gram Afgan macunu, 79 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.