Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Çanakkale ve ilçelerinde uyuşturucu madde tüketen ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Çanakkale ve ilçelerinde uyuşturucu madde tüketen ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.


6 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip sonucu önceki gün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ev aramasında 9 kök kenevir bitkisi, 450 gram esrar, 6 adet cep telefonu, 4 adet GSM hattı, 7 adet çakı, 1 adet şırınga, 1 adet beyzbol sopası, 1 adet döner bıçağı, 10 adet kuru sıkı tabanca fişek kapsülü, 3 adet dolu kuru sıkı tabanca fişek kapsülü, 1 adet pala ve 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda bir sonraki gün konuyla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 1 şüpheli şahsın ise firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan son operasyon dışındaki 6 aylık fiziki ve teknik takip süresi içinde toplam 22 ara operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 25 şüpheli şahıs yakalandı ve 139 bin 458 kilogram esrar, 2 gram toz esrar, 1 gram kokain, 43 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 13 gram skunk ve 136 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile bin 11 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde arama köpeği Roket de etkin olarak kullanıldı.


Yapılan son operasyon ile birlikte 6 aylık süreçte toplam 23 operasyonda 34 şüpheli yakalanırken, 16 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan elde edilmesi muhtemel 2 milyon 860 bin 560 liraya (elde edilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa değeri) 'suç geliri kazanç' kapsamında engel olunmuş oldu.


Öte yandan, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılı içerisinde; uyuşturucuyla mücadele kapsamında Biga ilçesi, Karabiga beldesi ve çevre köylerinde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımı yapılabileceği değerlendirilen yerler tespit edilerek, Çanakkale Valiliği kanalıyla temin edilen fotokapan cihazları, gerekli valilik oluru alınarak belirli noktalara kuruldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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