Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen son operasyonlar sonucunda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.


"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 136,89 gram bonzai, 97,61 gram esrar, 0,31 gram skunk, 3 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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