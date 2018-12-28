Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 ecstasy hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 ecstasy hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli A.G'nin üzerinde 12 ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:09 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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