Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 ecstasy hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Çanakkale
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 ecstasy hap ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Biga
ilçesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli A.G'nin üzerinde 12 ecstasy hap, 1 gram esrar ve 300 lira bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:09 Kaynak: AA
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