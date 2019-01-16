Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel hareket ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek. - ÇANAKKALE

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