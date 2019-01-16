Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

8 dakika önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel hareket ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

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