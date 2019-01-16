Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

12 dakika önce

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bazı kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda bir miktar kokain, bonzai, skunk ve 50 mermi ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:07 Kaynak: AA

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