Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bazı kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda bir miktar kokain, bonzai, skunk ve 50 mermi ele geçirildi.

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