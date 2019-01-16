Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu
12 dakika önce
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bazı kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda bir miktar kokain, bonzai, skunk ve 50 mermi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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