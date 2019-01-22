Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Çan'da 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Yapılan aramalarda 1 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 54 adet av tüfeği fişeği, 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 340 TL para, biri 'F' serisi olmak üzere 7 adet dolar, 10 avro, 1 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

Jandarma, Çanakkale, 3. Sayfa
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