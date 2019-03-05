Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonda yakalanan bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 gündür yapılan operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 şüpheli ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulunduran 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1128,70 gram bonzai, 1510 TL para, 2,20 gram plaka esrar, 17,74 gram kubar esrar ve 83 adet lyrıca isimli sentetik ilaç ele geçirilerek müsadere edildi.



Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulunduran 13 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor. - ÇANAKKALE

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