Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

35 dakika önce

Çanakkale uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişiden 10 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve sattığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişide 10'u serbest bırakıldı, diğer 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu ve 1 tabanca ele geçirildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok

Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada! Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]