Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu
47 dakika önce
Çanakkale'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale
'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nce 4 günde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan 3 şüpheli, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan ise 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20.31 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,89 gram esrar, 6 ecstasy ile 50 adet 9-19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ise 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:48 Kaynak: İHA
Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!
"Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı
Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti
EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı