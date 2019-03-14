Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Çanakkale'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 4 günde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan 3 şüpheli, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan ise 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 20.31 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1,89 gram esrar, 6 ecstasy ile 50 adet 9-19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti'nden adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ise 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa
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