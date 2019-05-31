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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına karşı operasyon gerçekleştirmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 24- 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 13 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak' suçundan 1 şüpheli, '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 2 şüpheli ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan da 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 1 şüpheli çıkarıldığı Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan operasyonlar neticesinde şüphelilerden 12,48 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4 gram Skunk maddesi ve 43 kök Hint Keneviri ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa
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