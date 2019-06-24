Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
7 dakika önce
Çanakkale'de uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
'de uyuşturucu satıcılarına darbe vuruldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 24 şüpheli gözaltına alındı. 14 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerde 33 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE
Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum
Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı
Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı