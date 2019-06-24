Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:13 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu sattıkları ve kullandıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla 24 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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