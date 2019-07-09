Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
58 dakika önce
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 373 kök kenevir ele geçirildi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
'de gerçekleştirilen operasyonda 373 kök kenevir ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga
ilçesine bağlı Aksaz köyünde K.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ekipler, evin bahçesinde 373 kök kenevir ele geçirdi. Ele geçirilen 373 kök kenevire el konulurken, gözaltına alınan K.K. adlı şahıs, Biga Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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