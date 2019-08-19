Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu ile iki tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda sentetik uyuşturucu ile iki tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 7, "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8,72 gram sentetik uyuşturucu, 156 kök kenevir, bir otomatik ve bir tek kırma tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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