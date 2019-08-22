Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

16 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Yenice ilçesi Başkoz köyündeki ormanlık alana, drone da kullanarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök Hint keneviri bitkisi ile araziye gizlenmiş 4 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y., Z.Ç., S.G. ve E.Ç. gözaltına alınırken, firari durumdaki D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünde ise foto kapan takibinin ardından düzenlenen operasyonda ise eğitimli narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 148 kök Hint keneviri bitkisi ve 382 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı
PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Commerzbank şube kapatmayı değerlendiriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 09:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]