Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.U'nun Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler, Akköprü köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi.

Operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarmanın K.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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