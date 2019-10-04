Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.U'nun Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.
Harekete geçen ekipler, Akköprü köyündeki ormanlık alana operasyon düzenledi.
Operasyonda 500 kök Hint keneviri ile 100 kilo esrar ele geçirildi.
Jandarmanın K.U'yu yakalama çalışmaları sürüyor.
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