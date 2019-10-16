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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarda 7-14 Ekim tarihleri arasında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

"TCK 191 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılan, çeşitli suçlardan aranması mevcut 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden ele geçirilen 17,13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 24,79 gram esrar ve 3,19 gram metamfetamin maddesine el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:03 Kaynak: AA
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