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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiÇanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlünce İl Merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda, 21-28 Ekim tarihleri arasında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 8 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


"TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 78,65 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 8,06 gram skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 lira para yakalanarak, el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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