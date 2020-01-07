Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Dün Fevzipaşa Mahallesinde gerçekleştirilen operasyona toplam 35 personel katıldı. 3 farklı adreste ve 14 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 112 adet fişek halinde ayrı paketlerde toplam 209,13 gram bonzai, 105 adet ecstasy hap, 1 adet yarı otomatik tüfek ve 2 bin 860 lira para ele geçirildi. Ayrıca arama kaydı olan 2 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Fevzipaşa, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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