Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Dün Fevzipaşa Mahallesinde gerçekleştirilen operasyona toplam 35 personel katıldı. 3 farklı adreste ve 14 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 112 adet fişek halinde ayrı paketlerde toplam 209,13 gram bonzai, 105 adet ecstasy hap, 1 adet yarı otomatik tüfek ve 2 bin 860 lira para ele geçirildi. Ayrıca arama kaydı olan 2 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - ÇANAKKALE