Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Çanakkale'de 41 personel ile narko-sokak uygulaması yapıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çanakkale'de 41 personel ile narko-sokak uygulaması yapıldı.


Önceki akşam 20.00-22.00 saatleri arasında il merkezine bağlı Fevzipaşa Mahallesine yönelik yapılan uygulama neticesinde 117 şahıs kontrol edildi. 4 şahsa "TCK 191" suçundan adlİ işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 3 paket halinde 3,21 gram bonzai, 1,99 gram esrar, 1 tablet halinde 9 adet xanax sentetik ecza ele geçirildi. 2 şahsa ise bakaya konusunda tebligat yapıldı. Uygulamada trafik yönünden 27 araç kontrol edilerek 2 araca 7 bin 603 lira para cezası kesildi. - ÇANAKKALE

Fevzipaşa, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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