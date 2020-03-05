Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
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