Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
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ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:55 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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