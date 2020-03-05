Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Bozcaada ilçesinde uyuşturucu madde imalatı, satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 1 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda iş yerinde yapılan aramada 4 kök Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda aparat ve düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız L'Opinion gazetesi Türkiye'nin SİHA'larda Fransa'yı geçtiğini yazdı
Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:17:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]