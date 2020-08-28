Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ezine'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli kişilere ait araç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ezine girişinde durduruldu.

Operasyonda, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucunun yanı sıra 1 çalıntı silah ve bu silaha ait iki adet şarjör ile 30 mermi ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi gözaltına alındı.