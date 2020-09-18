Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan S.G, Ö.A, K.G. ve Ş.D. gözaltına alındı.

Operasyorda, 300 gram esrar, 50 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 120 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 fişek, 8 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Yenice ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Çanakkale 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.

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