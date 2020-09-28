Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Jandarma Suç Araştırma Timi ve Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede uyuşturucu madde yetiştiriciliği yapanlara yönelik teknik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 780 kök skunk bitkisi ile 12 kilogram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika