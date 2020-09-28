Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Jandarma Suç Araştırma Timi ve Biga Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede uyuşturucu madde yetiştiriciliği yapanlara yönelik teknik çalışma başlattı.

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