Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
23.10.2020 16:50
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin evinde yapılan aramada, kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin evinde yapılan aramada, kubar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 100 gram kubar esrar, 25 gram Hint kenevir tohumu, 1 adet fotokapan, 103 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı Hint keneviri ekimi' suçlarından işlem yapıldı.
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