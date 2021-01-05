Son dakika haber! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale 'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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