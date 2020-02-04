Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ocak-2 Şubat tarihileri arasında il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Toplam 4 ayrı dosyadan aranması bulunan 2 şahıs da yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer şahsın ise gözaltında olduğu bildirildi. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 14,97 gram bonzai ve 4 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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