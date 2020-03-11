Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl Merkezi ve ilçelerde dünden bu yana gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri akabinde adli mercilere sevk edilecek.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 1008,35 gram metamfetamin ve 2,35 gram bonzai maddesi ve 9 bin 190 TL ile 505 Amerikan doları para ele geçirildi. Tüm maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:33 Kaynak: İHA
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