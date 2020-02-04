Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Biga ilçesinde bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fizik takip sonunda da operasyon başlattı. Arama köpeği  'Roket'in de görev aldığı operasyonda, şüpheliler M.C., M.S., C.B., İ.K., D.S., M.A. ve M.K. gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçundan sorgulanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 55,86 gram kenevir tohumu, 234,64 gram kubar esrar ile 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.


Jandarma, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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